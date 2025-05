The Couple, Ilary Blasi svela il verdetto del televoto stasera 4 maggio: sfide decisive e sorprese su Canale 5

The Couple – Una vittoria per due torna stasera, domenica 4 maggio, in prima serata su Canale 5, con una nuova puntata del reality game condotto da Ilary Blasi, affiancata da Francesca Barra e Luca Tommassini. Al centro dell’appuntamento, l’atteso esito del televoto: il pubblico scoprirà chi tra Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco oppure Lucia e Irma Testa dovrà abbandonare il gioco e dire addio al sogno del montepremi da un milione di euro.

I concorrenti si confronteranno con quattro prove cruciali, mentre crescono le tensioni e cambiano gli equilibri strategici all’interno del gioco. In palio ci sono le chiavi, elemento essenziale per aumentare le possibilità di conquistare la vittoria finale.

Spazio anche all’emozione con Laura Maddaloni, che racconterà la sua esperienza personale fatta di traguardi sportivi e momenti intensi. Per lei è in arrivo una sorpresa speciale: potrà riabbracciare le sue figlie, regalando uno dei momenti più toccanti della serata.

