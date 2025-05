Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8: finale di stagione rimandato al 15 maggio per l'elezione di Papa Leone XIV

Il gran finale dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti andrà in onda giovedì 15 maggio su Rai 1 e RaiPlay. La puntata conclusiva era inizialmente prevista per giovedì 8 maggio, ma è stata rimandata a seguito della copertura televisiva straordinaria dell’elezione di Papa Leone XIV. Il cambio di programmazione è stato annunciato dal profilo ufficiale della fiction sui social, dove si legge: “La puntata finale non andrà in onda per lasciare spazio alla programmazione televisiva dedicata all’elezione del nuovo Papa, a cui facciamo i nostri migliori auguri”.

Al posto della serie è andato in onda uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa, interamente dedicato al nuovo Pontefice. I fan della fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi potranno seguire gli ultimi due episodi giovedì 15 maggio, come confermato su Instagram: “Segnate il nuovo appuntamento con il finale di stagione: ci vediamo giovedì prossimo su Rai1 e RaiPlay con gli ultimi due attesissimi episodi”.

