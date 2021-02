Il finale di Che Dio ci aiuti 6 slitta causa Sanremo, I fan si arrabbieranno

Simonetta Columbu, Ginevra nella serie tv Che Dio ci aiuti 6, si è raccontata in un'intervista a Fanpage.it, parlando del suo rapporto con Gianmarco Saurino ed Erasmo Genzini, confidando di desiderare il matrimonio e un figlio e ha replicato agli hater che puntano il dito contro il suo accento sardo. Infine, ha detto la sua sulla decisione della Rai di fare slittare il finale di stagione di Che Dio ci aiuti dopo il Festival di Sanremo 2021.

"Ora gli spettatori si incavoleranno da matti e hanno ragione. Quando i fan si appassionano così tanto a una serie, ci sta che abbiano una reazione. Sarà tosta. Non è facile aspettare fino all'11 marzo. Si arrabbieranno. Sono solidale con loro, ci mancherebbe", commenta l'attrice sulla decisione di posticipare il finale di stagione.

Sul rapporto con Gianmarco Saurino ed Erasmo Genzini, con i quali ha girato diverse scene romantiche, l'attrice assicura: "Con entrambi ho un rapporto di stima, di cordialità, ma comunque un rapporto professionale".

Sugli hater che puntano il dito contro il suo accento sardo, Simonetta Columbu spiega: "Non si può pretendere di eliminare i sardi dall'universo. L'unica cosa che mi dispiace è l'aggressività delle persone. Per me che alcuni maleducati mi dicano che faccio schifo, lascia il tempo che trova. Non me ne frega proprio niente. Se ci sono persone che non mi apprezzano, fa parte del gioco. Non mi strappo i capelli per questo".

