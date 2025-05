Multe, tributi e bolli auto arrivano via app: notifiche legali ora digitali con SEND

Multe, accertamenti tributari e bolli auto non pagati arrivano ora in formato digitale grazie a SEND (Servizio Notifiche Digitali), la piattaforma attiva da luglio 2023 sviluppata da PagoPA con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Il sistema permette l’invio e la ricezione elettronica di comunicazioni a valore legale da parte di enti pubblici a cittadini e imprese, affiancando la tradizionale raccomandata cartacea. Oltre 4.800 enti sono già attivi, con oltre 14,5 milioni di notifiche inviate, soprattutto relative al bollo auto e alle violazioni al Codice della Strada.

SEND è accessibile tramite App IO o dal sito notifichedigitali.it, autenticandosi con SPID o CIE. Il cittadino riceve un messaggio di cortesia al momento dell’invio e può consultare l’atto direttamente, pagarlo tramite pagoPA e scegliere il proprio domicilio digitale, anche indicando PEC o numero di cellulare. In assenza di recapiti digitali, l’utente riceve un Avviso di Avvenuta Ricezione cartaceo, con QR code per accedere online alla notifica.

Per chi non ha strumenti digitali, la copia può essere stampata in uno dei 4.000 Punti di Ritiro CAF, presentando AAR, documento e codice fiscale. Il servizio è parte della strategia RADD per ridurre il divario digitale. L’adozione crescente di SEND è motivata da un importante risparmio sui costi di notifica, eliminando carta, stampa e spedizione, e migliorando l’efficienza.

Secondo Asaps e Assoutenti, il digitale taglia le spese postali e velocizza la comunicazione: le notifiche elettroniche sono immediate, tracciabili e più sicure. Il sistema garantisce anche maggiore accessibilità in aree remote e rappresenta un passo verso una Pubblica Amministrazione più moderna, economica e inclusiva.

