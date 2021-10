Le scommesse sbarcano su app con notifiche live e diretta streaming

La recente pandemia ha trasformato il 2020 in un annus horribilis, ma ci sono alcune industrie che hanno saputo rinnovarsi e trasformare le difficoltà in nuove opportunità. Se il boom dei corsi online ha tamponato la perdita di studenti che non potevano più entrare fisicamente nelle classi, mesi di lockdown e restrizioni hanno costretto gli italiani a casa con TV, computer e smartphone. Ed è proprio qui che si è inserita la crescita vertiginosa dei siti di scommesse online.

Sono lontani i tempi dei bookmaker con matita sull’orecchio e taccuino in mano ad annotare numeri, correndo da una partita all’altra con la radio accesa per sentire le ultime notizie. Le quote di oggi sono calcolate da squadre di professionisti da tutti gli angoli del mondo e che, dalla propria abitazione e con il computer, elaborano cifre condivise in pochi secondi da decine o centinaia di siti. Betsport22 è solo uno dei tanti esempi dell’evoluzione delle scommesse dalle schedine fisiche a quelle elettroniche, disponibili ormai anche sullo schermo di uno smartphone con app interattive.

Scommesse a portata di click con le notifiche live. (Immagine: Maxim Ilyahov @Pexels)

Tornando però indietro con le lancette, ci sono pionieri tra i bookmaker che già agli albori dell’era di Internet e ancora prima del 2000 avevano fatto il loro ingresso sulla rete. Essere online offre una quantità incredibile di vantaggi. Come già accennato, le quote possono essere elaborate in remoto per coprire tutti gli sport possibili, dal calcio italiano alla variante snooker del biliardo, e migliaia di mercati nel giro di pochi secondi. E tutti possono essere raccolti ed elencati all’interno della stessa piattaforma, che funge da contenitore. Le magie della programmazione permettono poi di passare da una notazione all’altra con un click per visualizzare quote in formato hongkonghese invece che decimale nel giro di un paio di secondi.

Ma la vera novità portata dalla rete è stata ancora più dirompente. Le scommesse in diretta esistono da secoli, ma erano sempre limitate dall’essere fisicamente presenti a una partita o in contatto telefonico con un bookmaker. Le piattaforme online hanno eliminato ogni barriera fisica. Un utente italiano può infatti scommettere sul risultato dei tempi supplementari di un torneo di curling che si sta svolgendo in Canada, sull’ultima quota elaborata a pochi minuti dal termine. Inoltre, non è più necessario rimanere attaccati al telefono per farsi aggiornare sulle novità da un bookmaker perché le cifre vengono aggiornate in tempo reale direttamente dalla pagina del sito dedicata a un certo evento sportivo.

Gli appassionati dell’adrenalina delle scommesse live possono contare, in questi ultimi anni, su un altro avanzamento tecnologico che riduce ulteriormente le distanze. Un numero sempre maggiore di piattaforme online ha sviluppato app mobili, scaricabili gratuitamente da AppStore e Google Play. Ciascuna applicazione porta direttamente sullo schermo di smartphone e tablet la stessa interfaccia con eventi sportivi, mercati e schedine elettroniche dei siti classici, bypassando così la lentezza dei browser. Gli scommettitori del 2021 possono quindi avere sempre a portata di mano un mondo intero (letteralmente) di bookmaker con quote da consultare in pausa pranzo, seduti sul treno o quando si è in coda per entrare in farmacia.

Fare a meno dei browser è solo la punta dell’iceberg dei vantaggi dell’uso di applicazioni mobili con le scommesse live. Una volta autorizzate le notifiche push sui propri dispositivi sarà possibile ricevere aggiornamenti costanti sulle partite su cui si è effettuata una puntata. E è tutto. Anche punti realizzati o mancati, cartellini rossi, infortuni e molte altre informazioni preziose per avere il polso della situazione ed essere pronti a compilare la schedina perfetta al momento giusto. Le notifiche servono anche per avvisare gli utenti di nuovi bonus e promozioni a scadenza ravvicinata, come cashback sulle somme giocate o premi di consolazione in caso di sconfitta, da usare per la prossima scommessa.

Per chi avesse ancora dubbi sull’utilità delle app mobili, c’è un’altra novità che farà cambiare idea anche ai più scettici. Sono infatti già diverse le piattaforme che offrono canali in streaming, che coprono buona parte degli eventi sportivi del giorno, direttamente dalle loro applicazioni. I giocatori potranno così compilare schedine con un tocco di dita senza dover nemmeno distogliere gli occhi dallo schermo. Quando si parla di scommesse live, il futuro arriva ogni giorno.

