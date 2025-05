MotoGP Le Mans: trionfo di Zarco sotto la pioggia, Marquez secondo, Bagnaia giù al via

MotoGP Le Mans: trionfo di Zarco sotto la pioggia, Marquez secondo, Bagnaia giù al via

Johann Zarco conquista una splendida vittoria nel Gran Premio di Francia sul circuito bagnato di Le Mans. Il pilota francese della Honda doma la gara davanti al leader del mondiale Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale, autore di una prova solida che gli vale il secondo posto.

Podio tutto spagnolo alle spalle di Zarco

Chiude terzo Fermin Aldeguer, in grande spolvero con la Ducati del team Gresini, capace di mettersi alle spalle i connazionali Pedro Acosta e Maverick Vinales, entrambi su KTM. In sesta posizione il giapponese Takaaki Nakagami su Honda, bravo a sfruttare le difficili condizioni della pista.

Giornata da dimenticare per Francesco “Pecco” Bagnaia, protagonista di un incidente già alla partenza. Il campione in carica è riuscito a rientrare in gara ma ha chiuso soltanto 16°.

Classifica mondiale: Marc Marquez allunga

Con questo risultato, Marc Marquez consolida la sua leadership nel Mondiale MotoGP, salendo a quota 171 punti. Alle sue spalle il fratello Alex Marquez, oggi protagonista di due cadute e costretto al ritiro, resta fermo a 149 punti. Più staccato Bagnaia, ora terzo in classifica a -51 dalla vetta.

