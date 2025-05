Vittorio Sgarbi compie 73 anni, la dedica di Sabrina Colle: È il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa

Vittorio Sgarbi ha festeggiato il suo 73° compleanno l'8 maggio, giorno che ha coinciso con l’elezione del nuovo Papa Leone XIV. La ricorrenza è stata celebrata pubblicamente da Sabrina Colle, compagna dello storico e critico d’arte, con una lunga e intensa dedica su Instagram. Nel post, corredato da una foto in cui i due si scambiano un bacio, Colle scrive: “È il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa”, ricordando l’affaccio di Leone XIV dal balcone di San Pietro: “Il cielo di Roma è così sereno che ognuno di noi dovrebbe sentirselo addosso”.

La dedica continua descrivendo l’emozione per le prime parole del Pontefice, “La pace sia con voi”, e la folla esultante in Piazza San Pietro. Poi l’attenzione torna sull’amato Vittorio: “Grazie a te, amore mio, che mi hai fatto vedere il mondo in una maniera originale e mai scontata, lasciandomi la libertà di immaginare e sognare”.

Colle chiude con un augurio: “Il sole sta scendendo lentamente in questo giorno che più di tutti comunica il senso dell’eterno, un buon motivo per continuare a sentirti sempre giovane dentro”.

Il compleanno arriva dopo un periodo delicato per Sgarbi, recentemente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una grave forma di depressione. A parlarne era stata la figlia Evelina, ospite a “La volta buona”, dove aveva descritto le condizioni del padre come “stabili, ma complesse”. Secondo alcune fonti, Sgarbi sarebbe stato dimesso, anche se la famiglia non ha confermato né smentito ufficialmente.

