Vittorio Sgarbi ricoverato, il messaggio di Sabrina Colle: Grazie per l’indimenticabile viaggio

Sabrina Colle ha voluto esprimere pubblicamente il proprio affetto per Vittorio Sgarbi, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una grave forma di depressione. Con un post condiviso su Instagram, Colle ha pubblicato una foto di vent’anni fa che la ritrae insieme al compagno durante un viaggio in Myanmar, ricordando quel momento come un'esperienza profondamente significativa.

"Myanmar, 20 anni fa… il paese che mi è rimasto dentro", ha scritto l’attrice, raccontando la serenità che quel luogo le aveva trasmesso e il desiderio mai sopito di tornarci. Colle ha descritto la pace che aveva trovato lì come qualcosa che non l’ha mai lasciata: "Quel sentimento… non mi ha mai abbandonato, facendomi sperare che saremmo tornati alla quiete che il Myanmar mi aveva trasmesso". Ha poi aggiunto che, nonostante il deterioramento attuale del paese, conserva un legame profondo con la sua natura e il suo popolo.

Nel lungo messaggio, Colle ha voluto ringraziare Sgarbi con parole cariche di emozione: "Grazie Vittorio per l’indimenticabile viaggio".

Intanto le condizioni di salute del critico d’arte restano stabili. A parlarne è stata la figlia Evelina Sgarbi, ospite del programma "La volta buona" condotto da Caterina Balivo. Evelina ha spiegato che la situazione è "molto pesante" e che preferisce non andare in clinica per il momento. Ha inoltre dichiarato che il padre viene attualmente nutrito artificialmente, aggiungendo: "Sfiderei chiunque ad affrontare questa situazione, non solo per come sta mio padre ma anche per tutto l’insieme che c’è intorno".

Potrebbe interessarti anche:

Vittorio Sgarbi ricoverato per depressione, la figlia Evelina: Preoccupata per il futuro, la testa va curata

Alla domanda di Caterina Balivo se questa tensione potesse derivare dalle sue dichiarazioni pubbliche sulle condizioni del padre, Evelina ha risposto: "Forse sì, ma non vedo cosa ci sia di così incredibile.

Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli: l'amico Veneziani parla della sua depressione

La compagna di Sgarbi, Sabrina, e sua sorella Elisabetta sono profondamente preoccupate per la sua salute. Secondo quanto riportato, Sgarbi ha smesso di alimentarsi, rendendo necessario il ricovero per un monitoraggio specialistico continuo.

Vittorio Sgarbi a processo: via libera della Camera per risarcimento danni

Nel corso di una puntata su Radio Radicale, Sgarbi aveva pesantemente insultato Mariarita Signorini, allora presidente dell'associazione Italia Nostra, in un dibattito acceso sul trasferimento temporaneo dell'opera dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci dal Museo dell'Accademia di Venezia al Louvre di Parigi.