Giro d'Italia 2025: orario, percorso e diretta tv della prima tappa Durazzo-Tirana

Inizia oggi, venerdì 9 maggio, il Giro d’Italia 2025, con la prima storica partenza da Durazzo, in Albania. L’edizione numero 108 della Corsa Rosa si chiuderà a Roma, ma il debutto si preannuncia subito impegnativo. La tappa d'apertura, da Durazzo a Tirana, misura circa 140 km e alterna tratti pianeggianti a salite impegnative nella seconda parte.

Dopo i traguardi volanti di Paper (km 58) ed Elbasan (km 67), i corridori affronteranno il primo Gran Premio della Montagna a Gracen: una salita di 13 km con pendenze fino all’11%, e scollinamento a 777 metri di quota. Seguirà una lunga discesa, poi il gruppo entrerà a Tirana, dove affronterà due volte la salita di Surrel (Gpm di terza categoria, 454 m di altitudine), prima dell’arrivo nel centro città.

La partenza ufficiale è fissata alle 13:10. La diretta tv in chiaro sarà trasmessa da Rai Sport e Rai 2, con streaming gratuito su RaiPlay. La copertura in abbonamento sarà disponibile su Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.

