SVELATI I PUNTEGGI DEI PILOTI DI EA SPORTS F1 25

EA), in collaborazione con Formula 1, svela le valutazioni dei piloti di F1 25 in vista del lancio ufficiale del gioco il 30 maggio. Ripresi durante il weekend di gara del Gran Premio del Giappone 2025, i piloti si sono incontrati con Ariana Bravo, Chief Rating Officer di EA SPORTS e presentatrice TV di F1, per discutere delle loro valutazioni. In un mix di emozioni, i piloti hanno dato vita a discussioni, fatto battute e riso mentre cercavano di prevedere i loro punteggi complessivi.

Le valutazioni dei piloti, calcolate combinando i dati del mondo sportivo reale, le prestazioni recenti e la consultazione di un gruppo di esperti, influenzano l'esperienza di gameplay e come l’AI di ciascun pilota performa durante le gare. Sono infine particolarmente importanti nella rinnovata modalità La mia squadra di quest'anno, in quanto i giocatori dovranno scegliere e gestire entrambi i piloti che rappresenteranno la loro squadra.

“Ogni anno le vostre valutazioni dei piloti scatenano vivaci discussioni sia tra i fan sia all'interno del paddock, e quest'anno non saranno da meno”, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters. “Questa stagione si preannuncia incredibilmente emozionante, diversi piloti stanno emergendo come contendenti al titolo. Gli aggiornamenti dinamici delle valutazioni nel corso della stagione rifletteranno gli emozionanti sviluppi in pista, assicurando che il gioco rispecchi l'intensità della sfida per il campionato”.

Le valutazioni dei piloti di F1 25 si basano su quattro criteri principali, oltre a un punteggio complessivo:

Esperienza (Experience - EXP): il numero di partenze in gara di un pilota nel corso della sua carriera.

Tecnica di gara (Racecraft - RAC): la capacità di farsi strada fra il gruppo e di finire la gara in una posizione più alta.

Consapevolezza (Awareness - AWA): più è pulita la gara, più alta sarà la valutazione

Velocità (Pace - PAC): un mix di tempi di qualifica e di giri durante i weekend di gara, e come il pilota si posiziona rispetto al compagno di squadra in entrambe le categorie

Valutazione complessiva (Overall Rating - RTG): la combinazione delle quattro valutazioni precedenti. La velocità ha l'impatto maggiore.

Le valutazioni dei piloti di F1 25 al momento del lancio sono:

EA SPORTS F1 25 viene lanciato in tutto il mondo il 30 maggio per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC. I giocatori che preordinano l'esclusiva digitale F1 25 Iconic Edition otterranno fino a tre giorni di accesso anticipato, una serie di vantaggi legati a Lewis Hamilton e a F1 The Movie, una selezione di livree della stagione 2025 immediatamente disponibili per l'utilizzo nella modalità F1 24 Time Trial e molto altro ancora. I giocatori che possiedono F1 23 o F1 24 avranno il 15% di sconto † quando preordineranno l'Iconic Edition.

A partire dal 27 maggio, i membri di EA Play avranno accesso anticipato al gioco con una prova di 5 ore, otterranno un incremento mensile di 5000 XP e potranno risparmiare il 10% sugli acquisti digitali EA, compresi PitCoin, gioco completo e DLC.

GAMEPLAY IN ANTEPRIMA DI EA SPORTS F1 25

EA SPORTS F1 25 PERMETTE DI VIVERE I WEEKEND DI GARA IN MODO AUTENTICO, CON UNO STRAORDINARIO REALISMO PER I CIRCUITI, SVELATO IN UN VIDEO IN ANTEPRIMA DEL GAMEPLAYI nuovi circuiti inversi offrono ai giocatori una nuova entusiasmante sfida.

IL GRANDE RITORNO DI BRAKING POINT IN EA SPORTS F1 25

F1 25 - Trailer di Braking Point 3 - https://www.youtube.com/watch?v=D52QfcK9qJcEA presenta oggi un nuovo entusiasmante trailer di EA SPORTS F1 25, che invita i giocatori a prendere il comando nel prossimo capitolo della modalità storia preferita dai fan, Braking Point.

EA SPORTS F1 25

