GAMEPLAY IN ANTEPRIMA DI EA SPORTS F1 25

EA SPORTS F1 25 PERMETTE DI VIVERE I WEEKEND DI GARA IN MODO AUTENTICO, CON UNO STRAORDINARIO REALISMO PER I CIRCUITI, SVELATO IN UN VIDEO IN ANTEPRIMA DEL GAMEPLAY

I nuovi circuiti inversi offrono ai giocatori una nuova entusiasmante sfida.

Guarda il video QUI - https://www.youtube.com/watch?v=smwFJlL9wCU

EA ha condiviso il video nella versione extended che svela in anteprima il gameplay di EA SPORTS F1 25, gioco ufficiale FIA Formula One World Championship. Con la partecipazione del commentatore di F1 Alex Jacques e del personaggio di spicco per la F1 Matt Gallagher, il video mostra in modo approfondito come F1 25 porterà più realismo e autenticità al weekend di gara grazie a nuove caratteristiche, tra cui circuiti scansionati con LIDAR, chiamate radio aggiuntive fatte da squadre reali e celebrazioni del podio rinnovate. Gli appassionati di Formula 1 commentano anche i tre circuiti invertiti, Silverstone, Zandvoort e il Red Bull Ring, ora disponibili per la prima volta nelle modalità Gran Premio™, Prova a tempo, Multigiocatore e Carriera.

Il video mostra da vicino quattro dei cinque circuiti aggiornati, che beneficiano tutti di una maggiore precisione del tracciato resa possibile dalla scansione LIDAR. Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka e Imola presentano una serie di miglioramenti, tra cui il posizionamento accurato di edifici, barriere di sicurezza, telecamere, postazioni per i commissari, pannelli pubblicitari e aree per i tifosi. Ogni circuito, scansionato durante i weekend di gara di F1, offre una precisione al millimetro per ogni dosso dell'asfalto e curva, consentendo ai giocatori di sperimentare i circuiti più dettagliati mai pubblicati in un gioco di F1.

“La tecnologia LIDAR offre ai giocatori un livello senza precedenti per i dettagli, avvicinandoli a ogni weekend di gara”, ha dichiarato Gavin Cooper, direttore creativo di Codemasters. Inoltre, abbiamo selezionato con cura i tre circuiti inversi per offrire ai nostri giocatori un'esperienza unica e coinvolgente, che sia curata, autentica e divertente. Il processo include la rielaborazione delle zone DRS, la riqualificazione dell'IA, la ricalibrazione dei confini dei settori, il riposizionamento della griglia di partenza e delle corsie dei box e molto altro ancora, per far vivere nuove emozioni e sfide”.

EA SPORTS™ F1 25 sarà disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 30 maggio. I giocatori che preordineranno l'esclusiva digitale F1 25 Iconic Edition otterranno fino a tre giorni di accesso anticipato, una serie di vantaggi legati a Lewis Hamilton e a F1 The Movie, una selezione di livree della stagione 2025 immediatamente disponibili per l'uso nella modalità F1 24 Time Trial e molto altro ancora. I giocatori che possiedono F1 23 o F1 24 avranno il 15% di sconto quando preordineranno l'Iconic Edition.

A partire dal 27 maggio, i membri di EA Play avranno accesso anticipato al gioco con una prova di 5 ore, otterranno un incremento mensile di 5000 XP e potranno risparmiare il 10% sugli acquisti digitali EA, compresi PitCoin, gioco completo e DLC.

