Pechino Express 2025: trionfano Juri Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati conquistano la finale

I Medagliati Juri Chechi e Antonio Rossi vincono Pechino Express 2025, superando in finale i Complici Dolcenera e Gigi Campanile e gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, che si piazzano al terzo posto. La coppia formata dai due campioni olimpici era tra le favorite sin dall'inizio della stagione e ha confermato le aspettative tappa dopo tappa, ottenendo più volte la vittoria o l’immunità.

Nella tappa conclusiva, il viaggio è iniziato dalla Skywalk Tower di Katmandu, proseguendo attraverso le storiche Durbar Square della valle – Katmandu, Patan e Bhaktapur – fino al tempio induista di Pashupatinath, dove si è svolto il primo Tappeto Rosso della finale. Qui Costantino della Gherardesca ha annunciato l'eliminazione degli Estetici, terzi classificati.

La sfida finale si è giocata tra Medagliati e Complici, con l’ultimo Tappeto Rosso fissato al Tempio di Uma Maheshwor. In un’atmosfera carica di emozione e scandita dai tamburi nepalesi, Juri Chechi e Antonio Rossi hanno raggiunto per primi il traguardo, aggiudicandosi la vittoria di questa edizione. Per i secondi classificati Dolcenera e Campanile, un’avventura che ha rafforzato un legame personale e artistico lungo trent’anni.

