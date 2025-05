Giro d'Italia 2025: tappe, programma completo e dove seguirlo in diretta

Parte venerdì 9 maggio il Giro d’Italia 2025, edizione numero 108 della Corsa Rosa, con partenza da Durazzo in Albania e arrivo previsto a Roma il 1° giugno, per il terzo anno consecutivo. Il percorso prevede 21 tappe, tre giorni di riposo e una distanza totale di 3.413 km con 52.500 metri di dislivello. Sarà la quindicesima partenza dall’estero e per la prima volta toccherà anche la Slovenia.

Le prime tre frazioni si correranno in Albania: Durazzo-Tirana (164 km), una cronometro a Tirana (13,7 km) e la Valona-Valona (160 km). Il programma include due cronometro individuali, sei tappe per velocisti, otto di media montagna e cinque di alta montagna. Tra le più attese, la tappa 17 con Tonale e Mortirolo, e la penultima con il Colle delle Finestre, che sarà la Cima Coppi di quest’anno. Le frazioni più impegnative sono concentrate nell’ultima settimana, tra cui Champoluc e Sestriere.

Tutte le tappe

9/5: Durazzo-Tirana, 164 km – h.13:10

10/5: Tirana-Tirana (cronometro), 13,7 km – h.13:30

11/5: Valona-Valona, 160 km – h.13:15

12/5: Riposo

13/5: Alberobello-Lecce, 187 km – h.12:55

14/5: Ceglie Messapica-Matera, 144 km – h.13:35

15/5: Potenza-Napoli, 226 km – h.11:30

16/5: Castel di Sangro-Tagliacozzo, 168 km – h.12:50

17/5: Giulianova-Castelraimondo, 197 km – h.12:15

18/5: Gubbio-Siena, 181 km – h.13:00

19/5: Riposo

20/5: Lucca-Pisa (cronometro), 28,6 km – h.13:25

21/5: Viareggio-Castelnovo ne' Monti, 185 km – h.12:05

22/5: Modena-Viadana, 172 km – h.13:15

23/5: Rovigo-Vicenza, 180 km – h.12:55

24/5: Treviso-Nova Gorica/Gorizia, 186 km – h.13:00

25/5: Fiume Veneto-Asiago, 214 km – h.11:25

26/5: Riposo

27/5: Piazzola sul Brenta-San Valentino di Brentonico, 199 km – h.11:25

28/5: San Michele all’Adige-Bormio, 154 km – h.12:50

29/5: Morbegno-Cesano Maderno, 144 km – h.13:50

30/5: Biella-Champoluc, 166 km – h.12:20

31/5: Verres-Sestriere, 203 km – h.10:45

1/6: Roma-Roma, 141 km – h.15:05

La diretta tv gratuita sarà disponibile su Rai Sport e Rai 2 (anche su RaiPlay). In abbonamento, il Giro sarà trasmesso su Eurosport 1, in streaming su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.