Allerta Meteo temporali in Italia, ma da sabato più sole e temperature in rialzo

Temporali intensi stanno interessando gran parte dell’Italia da domenica scorsa e continueranno almeno fino al 20 maggio. Secondo iLMeteo.it, si prospettano ancora dieci giorni di instabilità, anche se sabato 10 e domenica 11 maggio – per la Festa della Mamma – si prevede un temporaneo miglioramento con più sole e un aumento termico fino a +7°C rispetto ai valori attuali, tipicamente autunnali.

Nelle prossime ore sono attesi acquazzoni su Alpi, Prealpi, Nord-Est, Toscana, Umbria e Marche. Al contrario, le regioni a sud della linea Viterbo-Teramo avranno un clima più stabile. Venerdì 9 maggio il maltempo si estenderà anche al Sud con l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali sparsi.

Le temperature massime resteranno stazionarie: 19°C in molte zone del Nord, 22-23°C tra Liguria e Centro-Sud, mentre in Sicilia si toccheranno ancora i 26-27°C nonostante possibili piogge.

Durante il weekend, l’Italia beneficerà di un clima più asciutto e soleggiato, ma non mancheranno rovesci pomeridiani sulle zone montuose: Alpi, Prealpi e Appennini. I classici “cavolfiori” – nubi temporalesche a sviluppo verticale – saranno visibili soprattutto domenica, con possibili precipitazioni anche in pianura. Il meteo sarà più favorevole lungo le coste.

Da lunedì 12 maggio, atteso un nuovo peggioramento a partire dal Sud a causa di una perturbazione magrebina, con attenzione rivolta a un possibile ciclone simil-tropicale previsto tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio: si tratterebbe di un sistema in formazione tra Algeria e Mediterraneo, capace di portare nubifragi, diluvi e forti venti al Sud Italia. Il tempo resterà instabile almeno fino alla fine della seconda decade di maggio.

Previsioni giorno per giorno:

Giovedì 8 : rovesci e schiarite al Nord e Centro; variabilità al Sud

Venerdì 9 : Nord instabile con aperture, Centro soleggiato, peggiora al Sud

Sabato 10 : sole prevalente ovunque, con qualche rovescio sui rilievi

Domenica 11 : clima mite, con rovesci localizzati su zone interne e montuose

Da lunedì 12: nuovo peggioramento in arrivo, specialmente al Sud.

Un ciclone di origine danese, carico di aria fredda e instabile, sta investendo l'Italia provocando un netto peggioramento del meteo soprattutto tra Centro e Nord.

Maltempo intenso oggi, martedì 6 maggio, con una nuova ondata di piogge, temporali e forti venti che colpisce gran parte dell'Italia, in particolare le regioni del Nord e del Centro.

Dopo giornate estive con temperature superiori ai 30 gradi, l'Italia affronta un netto cambiamento climatico con il ritorno del maltempo da Nord a Centro.