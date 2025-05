Betis-Fiorentina, semifinale Conference League: orario, formazioni e dove vederla in TV

Home / Social News / Betis-Fiorentina, semifinale Conference League: orario, formazioni e dove vederla in TV

Oggi, giovedì 1 maggio, alle ore 21 si disputa la semifinale d’andata di Conference League tra Betis e Fiorentina allo stadio Benito Villamarin di Siviglia. Gli spagnoli arrivano dal netto 5-1 contro il Valladolid in campionato, mentre i viola, attualmente ottavi in Serie A, hanno battuto l’Empoli 2-1 nel derby toscano.

Le probabili formazioni

Betis (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, J. Rodriguez; Bakambu. Allenatore: Pellegrini

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmunsson, Kean. Allenatore: Palladino

Betis-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (252), visibile anche in chiaro su Tv8 e in streaming su Sky Go e Now.

Fiorentina-Milan Serie A: formazioni, orario e diretta TV della sfida del Franchi

Big match al Franchi per la 31ª giornata di Serie A: oggi, sabato 5 aprile, la Fiorentina ospita il Milan alle ore 20:45.

Fiorentina travolge la Juventus 3-0: crisi profonda per i bianconeri

La Fiorentina ha sconfitto la Juventus con un netto 3-0 nella 29ª giornata di Serie A, aggravando la crisi della squadra torinese.

Fiorentina-Juventus Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, domenica 16 marzo 2025, alle ore 18:00, la Fiorentina ospiterà la Juventus allo stadio Artemio Franchi di Firenze per la 29ª giornata di Serie A.