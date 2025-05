'Diamanti' di Özpetek è il film italiano più visto del 2024: premiato ai David 2025, ora in streaming su Sky e NOW

Diamanti di Ferzan Özpetek si conferma il film italiano più visto del 2024, con oltre 2.222.000 spettatori registrati entro febbraio 2025 secondo i dati Cinetel. Per questo traguardo ha ricevuto il David dello Spettatore durante la cerimonia dei David di Donatello 2025, riconoscimento che premia il maggior numero di presenze in sala per un titolo uscito entro il 31 dicembre.

La trama ruota attorno a un regista che raduna le sue attrici preferite per realizzare un film sulle donne, senza rivelarne troppo. Ne nasce un viaggio tra epoche, dove il lavoro femminile nelle sartorie diventa simbolo di solidarietà, trasformando il cinema in uno strumento di narrazione dal punto di vista del costume. Realtà e finzione si intrecciano tra legami profondi, emozioni e rivalità, mettendo in luce il mondo femminile in tutta la sua complessità.

Nel cast figurano 18 attrici tra cui Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Elena Sofia Ricci, Vanessa Scalera, Kasia Smutniak, Mara Venier e Milena Vukotic. Completano il cast anche attori come Stefano Accorsi, Vinicio Marchioni e Carmine Recano, sebbene la narrazione sia centrata sulle protagoniste donne. Secondo Trinca, il film è "un ritratto della solidarietà femminile" e una "fiaba sul lavoro". Özpetek ha svelato che il titolo Diamanti è stato suggerito da Mina, perché "le donne sono come i diamanti, resistono a tutto".

Diamanti è ora disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW Tv.

