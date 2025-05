Berrettini pronto per gli Internazionali d'Italia 2025: Sto bene, ma ho visto i fantasmi. Con Fognini voglio vincere

Matteo Berrettini ha confermato la sua presenza agli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, dopo il ritiro forzato dal Masters 1000 di Madrid per un problema all’addome. Il tennista romano ha parlato oggi, 7 maggio, in conferenza stampa, raccontando le sue condizioni fisiche e mentali: “Sto bene, ho lavorato tanto per essere qui. Gioco sabato, ogni giorno conta per ritrovare la forma. Oggi mi sono allenato con Korda e mi sento in crescita”.

Berrettini ha spiegato le difficoltà attraversate dopo l’ennesimo stop: “Dopo Madrid ho rivisto i fantasmi degli anni passati. Il mio team mi ha aiutato a non mollare. Mentalmente è dura: l’addome non permette vie di mezzo, o giochi o ti fermi. Anche un infortunio lieve può farti sentire vulnerabile”. Ha poi sottolineato il lavoro fatto per non arrendersi: “Sono orgoglioso di come reagisco quando barcollo”.

Sulla gestione del servizio per limitare il dolore, ha commentato: “Potrei chiedere meno al servizio per risparmiarmi, ma rischierei di perdere precisione ed efficacia. Sulla terra il servizio è fondamentale e può essere un’arma decisiva. Idealmente, preferirei non cambiare nulla”.

Il ritorno al Foro Italico ha per lui un sapore speciale: “Roma è la mia città, è dove sono nato e diventato tennista. Negli ultimi anni mi è mancata questa atmosfera, voglio godermela. Il pubblico qui mi ha sempre dato energia e grandi risultati”.

All’esordio, potrebbe affrontare Fabio Fognini, al suo ultimo torneo romano: “Non conta l’avversario, ma la mia condizione. Se entro in campo è per vincere. Fabio ha rappresentato il tennis italiano a lungo, da piccolo seguivo le sue partite. Gli auguro il meglio per il futuro, dev’essere stata una scelta difficile”.

Berrettini punta a un ritorno da protagonista, pronto a lasciarsi alle spalle i momenti bui e a dare il massimo davanti al pubblico di casa.

