Berrettini in dubbio per gli Internazionali d'Italia: Farò di tutto per esserci

Preoccupazione per Matteo Berrettini dopo il ritiro dal Masters 1000 di Madrid a causa di un problema agli addominali. Il tennista romano ha abbandonato il match del terzo turno contro il britannico Jack Draper, sentendo nuovamente tirare la zona addominale già compromessa durante l’esordio contro Marcos Giron. Berrettini ha spiegato di aver deciso di scendere in campo dopo due giorni di riposo, nella speranza che la tensione si fosse attenuata: "La zona era molto carica e contratta, ma ho voluto provarci. Poi ho capito che il rischio era troppo alto".

Il suo obiettivo principale resta la partecipazione agli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 maggio al Foro Italico di Roma. "Farò di tutto per esserci", ha dichiarato il giocatore, che vuole evitare ricadute fisiche. La sua presenza è ancora in forte dubbio, mentre cresce l’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, che tornerà in gara a Roma dopo tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. Berrettini resta tra i nomi più attesi, ma le sue condizioni fisiche alimentano l’incertezza.

