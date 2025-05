Rock in Roma 2025: da Tananai agli Smashing Pumpkins, 21 concerti tra Capannelle e Auditorium

Da Tananai a The Smashing Pumpkins, passando per Lazza, Lucio Corsi, Ghali e Sfera Ebbasta, torna il festival internazionale Rock in Roma, giunto alla sua quindicesima edizione. L’evento si svolgerà dal 13 giugno al 1° agosto 2025 tra due luoghi simbolo della scena musicale romana: l’Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. In programma 21 concerti che attraversano generi come rock, rap, pop, urban, indie e cantautorato.

Il calendario dei live a Capannelle prevede:

13/06 Voglio Tornare negli Anni ’90

14/06 Pride X

17/06 Fuckyourclique

18/06 Fontaines D.C.

19/06 Tananai

20/06 Mai dire Goku

21/06 Lucio Corsi

24/06 Finley

28/06 Teenage Dream

08/07 Willie Peyote

10/07 Nanowar of Steel

11/07 Tony Boy

13/07 Lazza

15/07 Ghali

16/07 The Black Keys

19/07 Sfera Ebbasta

20/07 Peso Pluma

22/07 Irama

24/07 Luchè

01/08 The Smashing Pumpkins

Alla Cavea, il 19 luglio è atteso Joe Bonamassa.

Sergio Giuliani, cofondatore di The Base, società organizzatrice, ha anticipato la possibilità di due palchi all’Ippodromo per gestire al meglio l’affluenza. Quanto alle critiche sull’assenza di artiste donne, ha ribadito che la selezione si basa su criteri artistici, non sul genere. Diversa la posizione di Simona Sala, direttrice di Radio Rai2, partner dell’evento, che ha invitato a dare più spazio all’espressione artistica femminile.

Dal 2009, Rock in Roma ha portato nella Capitale oltre 300 concerti e 3 milioni di spettatori. Solo nel 2024 ha registrato 250.000 presenze. Star come Rolling Stones, Springsteen, Radiohead, Post Malone, Muse, Iron Maiden e Måneskin hanno calcato il palco del festival.

Il 14 giugno torna Pride X – Roma Pride Official Party con Rose Villain, madrina ufficiale del Roma Pride 2025, accompagnata da BigMama, Ditonellapiaga e una line-up di dj.

Previsto un servizio navetta in collaborazione con Eventi in Bus per accompagnare il pubblico in centro città a fine concerto. Intanto si guarda già al futuro con l’idea di un talent rock in partnership con Radio Rai2 e possibili spin-off a Ostia, Tor Bella Monaca e Corviale, per portare la musica anche nelle periferie romane.

