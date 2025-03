Amici 2025, seconda puntata del Serale: Tananai ospite, sfide tra squadre e ballottaggi a rischio eliminazione

Questa sera, sabato 29 marzo 2025, Canale 5 trasmette in prima serata la seconda puntata del Serale di "Amici", il talent show condotto da Maria De Filippi.

Ospite musicale della serata è Tananai, che presenta il suo nuovo singolo "Alibi", colonna sonora del film "L’amore, in teoria". La comica Barbara Foria interviene con un monologo sulla vita quotidiana.

La giuria è composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Gli allievi rimasti in gara sono suddivisi in tre squadre:

Squadra Zerbi-Celentano : Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol (canto); Alessia, Chiara, Daniele (ballo).

Squadra Cuccarini-Emanuel Lo : Luk3, Senza Cri (canto); Francesco (ballo).

Squadra Pettinelli-Lettieri: Nicolò, TrigNO (canto); Francesca, Raffaella (ballo).

Secondo le anticipazioni, la puntata prevede tre manche:

Prima manche: la squadra Pettinelli-Lettieri sfida la squadra Cuccarini-Emanuel Lo. Le esibizioni vedono Luk3 contro Nicolò (vince Nicolò), Senza Cri contro Raffaella (vince Senza Cri) e TrigNO contro Luk3 in un guanto di sfida (vince TrigNO). La squadra Pettinelli-Lettieri vince la manche, e Luk3 finisce a rischio eliminazione. Seconda manche: la squadra Zerbi-Celentano affronta la squadra Pettinelli-Lettieri. Le sfide sono TrigNO contro Antonia (vince Antonia), Chiamamifaro contro Francesca (vince Francesca) e Nicolò contro Chiara (vince Nicolò). La squadra Pettinelli-Lettieri si aggiudica la manche, con Chiamamifaro a rischio eliminazione. Terza manche: nuovamente Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lettieri. Jacopo Sol sfida TrigNO (vince Jacopo Sol), Raffaella affronta Alessia in un guanto di sfida (vince Raffaella) e Antonia compete contro Nicolò (vince Antonia). La squadra Zerbi-Celentano vince la manche, mandando Raffaella a rischio eliminazione.

Al ballottaggio finale si confrontano Luk3, Chiamamifaro e Raffaella. Chiamamifaro viene salvata, lasciando Luk3 e Raffaella a rischio eliminazione.

Durante la serata, si tiene anche il tradizionale guanto di sfida tra i professori sul tema della "sensualità". Emanuel Lo si esibisce su "SexyBack", Rudy Zerbi presenta una performance ispirata a "Magic Mike", mentre Anna Pettinelli e Deborah Lettieri interpretano le Spice Girls. La vittoria va al team Pettinelli-Lettieri.

Per scoprire l'esito definitivo del ballottaggio e l'eliminato della serata, l'appuntamento è per questa sera su Canale 5 alle 21:30.

