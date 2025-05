Chiara Ferragni festeggia 38 anni ad Abu Dhabi: Quest'anno è tutto diverso

Chiara Ferragni compie oggi 7 maggio 38 anni e ha deciso di vivere questa giornata in modo insolito, lontano da casa e dalla famiglia. L’imprenditrice digitale si trova ad Abu Dhabi per un impegno di lavoro e resterà lì solo 24 ore, accompagnata da due collaboratrici del suo team. Sui social ha condiviso una foto in cui spegne una candelina, scrivendo: “Quest’anno festeggio diversamente…”.

Assente dai festeggiamenti la sua famiglia, compresi i figli Leone e Vittoria. Nonostante la distanza, i messaggi di affetto non sono mancati. “Grazie per gli auguri, per il supporto e per avermi fatto sentire me stessa più di prima”, ha scritto la Ferragni, aggiungendo: “Spero davvero che il meglio debba ancora venire, perché è quello che succede quando vivi il vero te stesso”.

La giornata segna un momento simbolico nella sua rinascita personale e professionale, iniziata dopo il Pandoro-gate. Di recente, Chiara ha infatti annunciato di essere diventata azionista di maggioranza del suo brand.

Affettuosi i messaggi della sorella Valentina Ferragni – “Auguri alla nostra guerriera” – e della madre Marina Di Guardo, che ha ricordato la nascita di Chiara con una dedica emozionante: “C’era profumo di rose nell’aria… La mia prima bimba. Una storia d’amore appena iniziata che durerà per sempre”, accompagnata da foto d’archivio dell’infanzia dell’influencer.

