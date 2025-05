Musetti punta al trionfo agli Internazionali di Roma: Ora voglio vincere su ogni superficie

Lorenzo Musetti, attualmente numero 9 della classifica ATP, ha dichiarato apertamente il suo obiettivo: vincere gli Internazionali d’Italia. In conferenza stampa prima dell’esordio nel torneo romano, il tennista toscano ha espresso tutta la sua determinazione: “Sulla terra riesco a esprimere meglio il mio bagaglio tecnico, ma ora ho la mentalità per vincere ovunque, indipendentemente dalla superficie”.

Reduce dai risultati positivi a Montecarlo e Madrid, Musetti si presenta a Roma in grande fiducia: “Sono qui per tenere vivo il momento. Non è mancanza di rispetto verso gli altri, so che si può uscire anche al primo turno. Ma dopo la finale 1000 tra alti e bassi e la semifinale a Madrid senza perdere set, ho la conferma del mio livello e della mia attitudine mentale. Giocare e vincere contro un top ten è un’altra cosa”.

Riguardo al suo recente ingresso nella top ten, Musetti ha affermato di non sentirsi cambiato: “La sicurezza è migliorata, ma sono rimasto la stessa persona. Accolgo la popolarità con gioia e orgoglio, soprattutto pensando a quei bambini che oggi mi guardano come io facevo 15 anni fa con i miei idoli. Il consiglio che do? Circondarsi di persone fidate, che ci sono anche quando prendi delle belle ‘stese’. Il mio team è la mia seconda famiglia”.

Ripercorrendo la sua evoluzione, Musetti individua la svolta nel 2024: “Dopo un inizio difficile, sono tornato a giocare due Challenger a Cagliari e Torino, non ho vinto ma ho ritrovato me stesso. Poi la battaglia con Djokovic al Roland Garros, la finale al Queen's, la semifinale a Wimbledon, la finale a Umago e il bronzo olimpico. La stagione non è stata perfetta, ma da un anno a questa parte ho ingranato una marcia diversa. Ora ho acquisito piena consapevolezza”.

Musetti eliminato in semifinale al Masters 1000 di Madrid da Draper in due set

Lorenzo Musetti è stato sconfitto in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro, numero 10 del seeding, è stato battuto oggi, 2 maggio 2025, dal britannico Jack Draper, quinta testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) in un'ora e 58 minuti di gioco.

Lorenzo Musetti vola in semifinale al Masters 1000 di Madrid: ora sfida con Draper

Lorenzo Musetti conquista un posto in semifinale al torneo ATP Masters 1000 di Madrid, battendo nei quarti il canadese Gabriel Diallo con un netto 6-4, 6-3 in 1 ora e 29 minuti.

Musetti batte Tsitsipas e raggiunge gli ottavi al Masters 1000 di Madrid: sfida con De Minaur

Lorenzo Musetti conquista un posto agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il 23enne toscano, numero 11 della classifica mondiale e decima testa di serie, ha sconfitto Stefanos Tsitsipas, 26 anni, attualmente numero 18 del ranking ATP e 17 del seeding, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3) in un match durato un'ora e 54 minuti.