Perché non va in onda È sempre Cartabianca su Rete 4? Bianca Berlinguer indisposta

La puntata di questa sera di È sempre Cartabianca, prevista come di consueto alle 21:20 su Rete 4, non andrà in onda. Il motivo dell’assenza è legato a un’improvvisa indisposizione di Bianca Berlinguer, conduttrice e volto storico del talk show. A confermare la notizia è stata la stessa giornalista tramite una dichiarazione rilasciata all’Adnkronos, nella quale ha rassicurato: “Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave”.

L’appuntamento del martedì sera, che avrebbe dovuto affrontare temi di attualità come il Conclave e la situazione in Ucraina, è stato dunque annullato. In sostituzione del talk, Mediaset ha deciso di mandare in onda un film. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su un’eventuale riprogrammazione della puntata.

