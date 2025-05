Incidente mortale a Oulton Park: muoiono Owen Jenner e Shane Richardson nella Superbike britannica

Tragedia durante la gara del Campionato Britannico Supersport lunedì 5 maggio sul circuito di Oulton Park, in Cheshire, dove hanno perso la vita i piloti Owen Jenner, 21 anni, e Shane Richardson, 29enne neozelandese. L’incidente è avvenuto subito dopo la partenza, alla prima curva, e ha coinvolto ben 11 piloti che si trovavano a stretto contatto. La gara è stata immediatamente interrotta e successivamente cancellata.

Secondo il comunicato ufficiale, si è verificato "un incidente a catena all’uscita della prima curva al primo giro". I soccorsi sono intervenuti prontamente a bordo pista, ma per Jenner non c’è stato nulla da fare: il giovane britannico è morto a causa di un trauma cranico. Richardson è deceduto in ospedale per le gravi ferite al torace riportate nell’impatto.

Altri sei piloti sono rimasti feriti. Il più grave è Tom Tunstall, che ha riportato lesioni alla schiena e all'addome. Condizioni meno serie, ma monitorate, per Carl Harris, Max Morgan, Cameron Hall, Freddie Barnes e Morgan McLaren-Wood. Tutta la giornata di gare è stata annullata per rispetto delle vittime e per la gravità dell'accaduto.

