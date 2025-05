Belve su Rai 2: Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D'Abbraccio ospiti della nuova puntata

Belve su Rai 2: Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D'Abbraccio ospiti della nuova puntata

Belve torna stasera, martedì 6 maggio alle 21:20 su Rai 2, con la seconda puntata della quinta stagione. Al centro del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, ci saranno tre nuovi ospiti pronti a raccontarsi senza filtri: Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio. Il format, noto per le sue interviste irriverenti e senza sconti, propone anche quest’anno i celebri faccia a faccia con personaggi dello spettacolo, dei social e della cronaca.

Tra le novità di stagione, la presenza fissa di Serena Brancale, che interpreta ogni settimana una cover musicale in studio. Immancabile, anche in questa edizione, la sigla finale con i fuori onda, diventata una delle parti più attese dal pubblico di Belve.

La puntata di oggi si preannuncia particolarmente intensa. Alessandro Preziosi si lascerà andare su temi personali come la fine della relazione con Vittoria Puccini e parlerà apertamente delle scene di sesso nei film che ha interpretato. Milly D’Abbraccio affronterà argomenti legati alla sua carriera nel mondo hard e racconterà aneddoti della sua vita privata, dal padre scambista all’esperienza come escort. "Il sex symbol di oggi non è più la pornodiva", dichiarerà l'ex attrice.

Il programma è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è scritto da Francesca Fagnani con Giorgio Cappozzo, Francesca Filiasi, Antonio Pascale, Andrea Punzo e Giovanni Todescan, con la consulenza di Giancarlo De Andreis. La regia è affidata a Mauro Stancati.

