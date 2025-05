Cristiano Malgioglio lancia il singolo estivo 'Alè Alè' con Gente De Zona: ritmo latino e sonorità arabe per far ballare tutti

Cristiano Malgioglio torna a dominare l’estate musicale italiana con il nuovo singolo ‘Alè Alè’, in collaborazione con il gruppo cubano Gente De Zona. Dopo i successi di ‘Mi sono innamorato di tuo marito’, ‘Dolceamaro’, ‘Fernando’ e ‘Rosa tormento’, il cantautore presenta una nuova hit registrata a Miami e prodotta da Jessee Suarez per la Warner, descritta come una miscela di melodia italiana, ritmo latino e influenze arabeggianti, arricchita da elementi di batucada, stile percussivo brasiliano di origine africana.

In un’intervista esclusiva, Malgioglio racconta il suo entusiasmo per la collaborazione con Gente De Zona, già protagonisti di successi globali come ‘Bailando’ con Enrique Iglesias. «Conosco il gruppo da quando vivevano a Cuba – dice – hanno lavorato con artisti come Marc Anthony, Jennifer Lopez e Kylie Minogue». Il singolo nasce dalla sua passione per la musica latinoamericana e dal desiderio di offrire un brano allegro in un periodo complesso: «Volevo regalare felicità all’orecchio degli ascoltatori», dichiara.

Per l’autunno Malgioglio annuncia anche l’uscita di una nuova canzone d’amore, con un sound completamente diverso. Intanto, in agosto parteciperà a due date internazionali a Londra e Berlino, dove canterà i suoi successi. Non sarà invece presente all’Eurovision, dopo due anni da protagonista, ma ricorda con ironia la scommessa fatta in diretta con i Maneskin: «Se avessero vinto, sarei rimasto in mutande… e l’ho fatto!».

Attualmente impegnato nella giuria di ‘Amici’, Malgioglio svela che il videoclip di ‘Alè Alè’ dovrebbe uscire a giugno, mentre è in preparazione un progetto firmato Angelo Perrone dal titolo ‘Raffaella Carrà canta Cristiano Malgioglio’, una raccolta speciale di brani scritti dal paroliere e interpretati dall’icona della musica italiana.

