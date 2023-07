Temptation Island: Ale e Federico, un inaspettato bacio e un confronto decisivo

Ale e Federico a Temptation Island: il percorso prende una piega inaspettata con un bacio e un confronto chiarificatore. Scopri cosa succede!

Ale e Federico a Temptation Island: Un'imprevista svolta nel loro cammino. Ale si avvicina a un altro concorrente mentre trascorrono un pomeriggio romantico a cavallo e brindano al tramonto. La connessione tra di loro si intensifica e alla sera, sulla spiaggia, Ale bacia Lollo. Questo evento suscita emozioni contrastanti in Ale. Il giorno successivo, mentre guarda il Pinnettu, Ale vede immagini di Federico, che sembra disinteressato alla loro relazione e più attratto dalla sua tentatrice. Queste immagini scatenano qualcosa dentro di lei. Ale decide quindi di richiedere un confronto immediato con Federico durante un falò. Parlando a Federico, afferma: "Visto che lui non dimostra interesse, adesso sono io ad averlo. Penso di essere una persona perbene, ma non credo che lui si stia comportando bene. Lui doveva dimostrare di tenerci dopo essere stato il primo a tradirmi".

Il conduttore del docureality, Filippo Bisciglia, informa Federico della decisione di Ale di incontrarlo in anticipo per un falò chiarificatore. Dopo aver riflettuto per un pomeriggio, Federico decide di non accettare il confronto e confessa di voler continuare a frequentare la single Carmen. Afferma: "Non penso di amarla, inoltre ho sviluppato sentimenti per una ragazza che mi fa provare sensazioni nuove, che non so se ho mai provato con Ale. Pertanto, con un po' di malinconia, ho deciso di rinunciare al falò". Dopo aver appreso la decisione di Federico, Ale arriva alla stessa conclusione: "Da ora in poi, farò il mio percorso senza pensare a lui" e fa una richiesta particolare alla produzione: "Vorrei però che lui non ricevesse nessun video". Cosa succederà? Per scoprirlo, non resta che attendere la prossima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 17 luglio in prima serata su Canale 5.

Altre News per: temptationislandfedericoinaspettatobacioconfrontodecisivo