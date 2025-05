Aurora Ramazzotti si confessa: Mamma e papà non sono nonni classici, vorrei fossero più presenti

Aurora Ramazzotti, ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, ha parlato apertamente della sua esperienza di maternità e del complesso rapporto con la notorietà e la famiglia. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha raccontato come la gravidanza del piccolo Cesare Augusto, avuto con Goffredo Cerza, sia stata segnata da difficoltà fisiche e psicologiche: “Non riuscivo a godermela, stavo male, ma ora tutto è cambiato, forse perché sono cambiata io”.

Un punto centrale della conversazione è stato il disagio vissuto per non aver potuto annunciare lei stessa la gravidanza a causa dei gossip trapelati in anticipo: “Questo mi ha creato problemi anche tra le amicizie”, ha spiegato, criticando l'invadenza mediatica come una vera e propria mancanza di rispetto per la privacy. In passato aveva già espresso solidarietà a Giulia De Lellis, coinvolta in dinamiche simili.

Aurora ha poi raccontato il percorso di accettazione del proprio corpo: “Ero ossessionata dal controllo su sport e alimentazione. L’anno prima della gravidanza ho deciso di lasciarmi andare e accettarmi. Fortunatamente, quando è arrivata la gravidanza ero serena, anche se ho vissuto l’aumento di peso come una guerra interiore”.

A cuore aperto, ha parlato anche del legame con i suoi genitori: “Sono persone fantastiche e li apprezzo tantissimo, ma non sono nonni classici. Lavorano tanto, hanno altri figli. Li sento presenti, ma non sempre come io vorrei. Questo mi fa soffrire, anche se non è colpa loro”. Aurora ha descritto il piccolo Cesare come un bambino in grado di conquistare il cuore di tutti, sottolineando comunque la distanza emotiva che a volte percepisce per gli impegni dei genitori.

