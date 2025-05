Shade torna a casa dopo il ricovero: Polmoni quasi guariti, ma non è finita

Shade, dimesso dopo oltre due settimane di ricovero per una grave infezione polmonare, ha annunciato su Instagram il suo ritorno a casa. "I polmoni sono quasi guariti", ha scritto, precisando che persiste "solo un leggero strascico". Il rapper ha condiviso le immagini delle lastre pre e post terapia, accompagnandole con ironia: "È come quando hai quasi dimenticato la tua ex".

Nel post, Shade ha ringraziato il personale dell’Oftalmico di Torino, definendolo una "gang di anime speciali": "Sono arrivato in condizioni pietose, e un grazie non basterà mai. Abbiamo trasformato la stanza in uno studio di registrazione, forse mi hanno dimesso anche per quello", ha scherzato. A corredo, una foto insieme all’équipe del reparto malattie infettive.

Il rapper ha però chiarito che il percorso non è concluso: "Mica è finita qui", ha detto, spiegando che dovrà tornare per ulteriori controlli medici. Ha infine ringraziato i fan per il sostegno.

Shade, all’anagrafe Vito Ventura, era stato ricoverato il 16 aprile dopo un grave episodio respiratorio. "Mercoledì ho smesso di respirare, sono finito al pronto soccorso e mi hanno salvato. Non sarà facile, ma c'è sicuramente di peggio", aveva raccontato nei giorni scorsi.

