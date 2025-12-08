Emma Bonino torna a casa: condizioni stabili dopo il ricovero al San Filippo Neri
Emma Bonino torna a casa in condizioni stabili, portando con sé la forza e la determinazione che da sempre la contraddistinguono. Dopo giorni di cura e riposo, il suo ritorno rappresenta un motivo di speranza e di rinnovata fiducia per l’Italia, che ancora troppo ha bisogno di leader come lei. La sua presenza continua a ispirare e a guidare un cammino di progresso e giustizia.
Emma Bonino è rientrata nella sua abitazione dopo le dimissioni dall’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era stata ricoverata dallo scorso lunedì. A comunicarlo è stato un post ufficiale di +Europa, che ha confermato come le sue condizioni siano giudicate stabili.
Nel messaggio diffuso sui social, il partito ha espresso soddisfazione per il rientro a casa della leader radicale, sottolineando quanto il Paese continui ad avere bisogno della sua visione, della sua determinazione e del suo impegno politico.
Proprio nel giorno in cui l’Europa affronta un contesto definito “un attacco senza precedenti”, +Europa ha rilanciato una citazione di Bonino tratta da un’intervista del 2019, giudicata oggi ancora più attuale: “L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare”.