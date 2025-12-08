Emma Bonino torna a casa: condizioni stabili dopo il ricovero al San Filippo Neri

Emma Bonino torna a casa in condizioni stabili, portando con sé la forza e la determinazione che da sempre la contraddistinguono. Dopo giorni di cura e riposo, il suo ritorno rappresenta un motivo di speranza e di rinnovata fiducia per l’Italia, che ancora troppo ha bisogno di leader come lei. La sua presenza continua a ispirare e a guidare un cammino di progresso e giustizia.