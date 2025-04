Platinette torna a casa dopo il lungo ricovero: come sta Mauro Coruzzi?

Mauro Coruzzi, conosciuto come Platinette, è tornato a casa dopo un ricovero durato oltre un mese e mezzo. Il 25 febbraio 2025 aveva annunciato tramite i social di essere stato ricoverato per alcuni accertamenti medici. Con un nuovo post, l’artista ha comunicato il rientro a casa, accompagnando il messaggio “Ci vediamo a casa” con alcune immagini che mostrano la sua abitazione, tra cui un letto disfatto che conferma la lunga assenza.

Ad accoglierlo la sua inseparabile cagnolina Kiri, a cui è profondamente legato. Nel post ha citato la canzone di Dolcenera “Ci vediamo a casa” come colonna sonora ideale per il suo ritorno. “Il pieno possesso della felicità è impagabile, e in più ci vuole solo un sorriso”, ha scritto Platinette, ringraziando idealmente i suoi follower per il supporto ricevuto.

Il ricovero, secondo quanto riferito, era legato a controlli probabilmente connessi all’ictus ischemico che lo aveva colpito a marzo 2023. In un video pubblicato in precedenza sui social, aveva mostrato il letto d’ospedale, ironizzando: “Sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal festival”.

Mauro Coruzzi 'Platinette' nuovamente ricoverato: Faccio controlli e torno a casa - Mauro Coruzzi - Platinette - è stato nuovamente ricoverato per accertamenti. L'annuncio è arrivato direttamente da lui attraverso un video messaggio sui social, in cui, dal letto d'ospedale, aggiorna i suoi follower. Nonostante le difficoltà nel parlare, probabilmente legate all'ictus ischemico che lo ha colpito nel marzo 2023, il personaggio televisivo mantiene la sua consueta ironia.

Platinette sull'obesità: Mi sono ammalato per amore - In occasione della Giornata mondiale dell'obesità, celebrata il 4 marzo, Mauro Coruzzi, noto come Platinette, ha condiviso con Adnkronos la sua lunga lotta contro l'obesità, sottolineando l'importanza del supporto psicologico oltre a quello nutrizionale.

Come sta Mauro Coruzzi? Platinette colpita da ictus ischemico - Mario Coruzzi, noto come Platinette, ha subito un ictus ischemico, come annunciato dal suo agente. L'artista e conduttore è stato colpito martedì scorso, ma grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi, è stato possibile agire immediatamente dal punto di vista terapeutico.