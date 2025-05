Inter-Barcellona, semifinale Champions League: orario, formazioni e dove vederla in TV e streaming

Tutto pronto per Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League in programma oggi, martedì 6 maggio, alle ore 21:00. Dopo il 3-3 dell’andata, la qualificazione è ancora apertissima. I nerazzurri arrivano alla sfida forti del successo contro l’Hellas Verona in campionato, mentre il Barcellona spera nei recuperi chiave in vista del match decisivo.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. Allenatore: Hans-Dieter Flick.

Inzaghi, alla vigilia, sottolinea l’importanza dell’incontro: “Serve un’Inter concentrata, lucida, contro una squadra fortissima”. Sulle condizioni di Lautaro e Pavard: “Lautaro non si allena dal match di andata, valuteremo oggi. Pavard ha fatto una parte di allenamento, le sensazioni sono discrete”.

Flick fa il punto su Lewandowski: “Meglio iniziare dalla panchina, ma è pronto. Dopo lo stop, valuteremo in corsa”. Su Yamal: “È un genio, capace di giocate incredibili, ma serve il massimo da tutta la squadra”.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e TV8 in chiaro. Disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW e sul sito di TV8.

