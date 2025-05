Chi è Federico Cinà, la promessa del tennis italiano che sogna la sfida con Sinner agli Internazionali d'Italia

Federico Cinà potrebbe incrociare Jannik Sinner al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025, in quello che sarebbe un derby tutto italiano molto atteso. Il numero uno del mondo, tornato in campo dopo i tre mesi di stop per il caso Clostebol, potrebbe trovare subito sulla sua strada il giovane palermitano. Prima, però, Cinà dovrà battere l’argentino Mariano Navone nel primo turno.

Nato a Palermo il 30 marzo 2007, Federico Cinà è figlio di Francesco Cinà, ex coach di Roberta Vinci, e dell’ex tennista Susanna Attili. Cresciuto nel mondo del tennis, ha iniziato presto a farsi notare. Nel 2023 ha raggiunto le semifinali dello US Open Juniores e gli ottavi al Roland Garros e a Wimbledon. Il 2024 ha segnato il suo definitivo salto di qualità, con i primi successi nel circuito ITF: ha vinto a Buzau (Romania) e a Sharm El Sheikh. A novembre 2023 ha conquistato anche le prime vittorie nel circuito Challenger, arrivando ai quarti a Matsuyama, in Giappone.

Attualmente numero 323 del ranking ATP, Cinà ha ricevuto una wild card per partecipare agli Internazionali di Roma, come già accaduto al Masters 1000 di Miami, dove ha esordito nel circuito maggiore battendo Francisco Comesana prima di cedere a Grigor Dimitrov. Ora spera di ripetere l’impresa contro Navone e guadagnarsi una storica sfida contro Sinner.

