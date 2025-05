Simona Ventura replica a Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi: Sono madre adottiva, la mia è una famiglia vera

Simona Ventura ha risposto con fermezza a Mario Adinolfi durante la puntata de L'Isola dei Famosi del 28 maggio 2025. Difendendo il suo ruolo di madre adottiva, ha sottolineato la genuinità della sua famiglia di fronte alle critiche del politico sull'adozione e la maternità non naturale, affermando con orgoglio il legame profondo con sua figlia.

Simona Ventura ha risposto duramente a Mario Adinolfi durante la puntata de L'Isola dei Famosi 2025 andata in onda mercoledì 28 maggio. L’opinionista, visibilmente colpita, ha reagito alle parole del politico che aveva espresso opinioni critiche sull’adozione e sul concetto di maternità “non naturale”.

“Ho adottato una bambina nel 2006, oggi ha quasi 19 anni. Per lei sono sua madre. Punto. L'ho adottata da single, ed è stato il dono più grande della mia vita”, ha detto Ventura con tono deciso. “Nessuno può giudicare l’amore. Tanto meno lei, Adinolfi, che parla solo per ideologia. La mia è una famiglia, eccome se lo è”.

Ventura ha poi esteso il discorso alla difesa delle famiglie omogenitoriali, respingendo ogni forma di discriminazione: “I fallimenti esistono in tutte le famiglie. Nella casa famiglia che seguo, ho visto situazioni drammatiche in famiglie eterosessuali e anche in famiglie omosessuali. Le famiglie sono tutte uguali quando c’è amore”.

Con voce emozionata ha aggiunto: “Un bambino ha bisogno d’amore, di dedizione, di una persona che gli voglia bene e lo accompagni nella vita. Che siano padre e madre, due madri o due padri non importa. L’amore è la chiave per crescere un adulto felice”.

Il pubblico in studio ha applaudito con convinzione l’intervento della conduttrice, mentre Veronica Gentili ha tentato di riportare la calma. La tensione tra Ventura e Adinolfi è rimasta alta fino alla fine della puntata.

Il confronto ha fatto rapidamente il giro dei social, dove moltissimi utenti hanno sostenuto Ventura per il suo coraggio e la sua chiarezza nel difendere la dignità delle famiglie non tradizionali.

Questo nuovo scontro si aggiunge a una lunga serie di polemiche che vedono protagonista Mario Adinolfi, già entrato in conflitto con altri concorrenti come Teresanna Pugliese.