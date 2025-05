Classifica settimanale oroscopo Paolo Fox dal 5 all'11 maggio 2025: Ariete in vetta, Pesci fanalino di coda

Durante la puntata di lunedì 5 maggio de I Fatti Vostri, Paolo Fox ha svelato la nuova classifica dell’oroscopo valida per tutta la settimana, fino all’11 maggio 2025. Come ogni lunedì, l’astrologo ha stilato la graduatoria dei dodici segni zodiacali in base alle previsioni astrologiche, evidenziando alti e bassi sul piano amoroso, lavorativo e personale.

Al primo posto svetta l’Ariete, che apre la settimana con grande energia e buone prospettive. Subito dopo si piazzano Leone e Gemelli, segni protagonisti di giornate stimolanti e dinamiche. A metà classifica si trovano Acquario, Toro, Vergine, Sagittario, Bilancia e Scorpione, con una settimana che si prospetta altalenante, tra momenti favorevoli e altri più incerti.

In fondo alla classifica spiccano tre segni in difficoltà: Cancro, Capricorno e soprattutto Pesci, che chiudono la lista con previsioni meno brillanti e possibili ostacoli da affrontare. Ecco la classifica settimanale completa annunciata da Paolo Fox:

Ariete Leone Gemelli Acquario Toro Vergine Sagittario Bilancia Scorpione Cancro Capricorno Pesci

