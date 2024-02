Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 26 febbraio al 3 marzo, Ariete, Toro e Bilancia

L'oroscopo settimanale di Paolo Fox, valido dal 26 febbraio al 3 marzo 2024, offre un'analisi dettagliata delle previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali, focalizzandosi su amore e lavoro. La classifica dei segni varia da una settimana difficile (una stella) a una settimana fantastica (cinque stelle).

Oroscopo Settimanale di Paolo Fox: Previsioni dal 26 Febbraio al 3 Marzo 2024

Per l'Ariete, l'influenza di Venere promette una settimana fortunata in amore, specialmente per chi cerca proposte romantiche, nonostante alcune diffidenze residue. Sul fronte lavorativo, si prevedono miglioramenti e novità positive a partire da giugno, con una valutazione complessiva di quattro stelle.

Il Toro, invece, affronta una settimana caratterizzata da tensioni sia in amore che nel lavoro, con un generale stato di nervosismo. Le relazioni a distanza potrebbero risentirne, e sul lavoro è consigliato non prendere decisioni affrettate riguardo contratti in corso. La valutazione per il Toro è di tre stelle.

La Bilancia dovrà fare i conti con situazioni passate, soprattutto in amore, dove potrebbe essere necessario confrontarsi con persone non state leali. Anche sul lavoro, dopo un periodo di riflessione, si consiglia di procedere con cautela.