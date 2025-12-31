Oroscopo Paolo Fox 2026: previsioni segno per segno da Ariete a Pesci

Ecco le previsioni di #PaoloFox per l'#oroscopo 2026, segno per segno. Le indicazioni si basano sulle analisi del libro annuale e degli interventi televisivi, offrendo uno sguardo sui mesi più favorevoli e sui passaggi planetari principali.

Che cosa raccontano le stelle sul 2026 secondo Paolo Fox? Le indicazioni per il nuovo anno arrivano dalle sue analisi diffuse attraverso il libro annuale e dagli interventi televisivi, con una lettura generale che mette in evidenza mesi più favorevoli e passaggi planetari utili per lavoro, scelte personali e vita affettiva.

Ariete Dopo un finale di 2025 percepito come pesante, la prima parte del 2026 porta una spinta al cambiamento, anche se alcuni transiti restano critici. Da luglio si intravede una svolta più netta e la seconda metà dell’anno risulta più vivace, soprattutto sul piano sentimentale. In primavera emerge un passaggio significativo per le relazioni, con un momento chiave concentrato a marzo.

Toro Il 2026 si muove con un’energia da “conquistatori”, con una finestra particolarmente favorevole tra marzo, aprile e maggio. In amore il focus resta più basso rispetto alla carriera: il giudizio indicato è voto 4, perché l’attenzione si sposta su obiettivi professionali e su un’opportunità in più da cogliere nel percorso lavorativo. La fortuna è data a 3: la prima parte dell’anno scorre meglio, mentre nella seconda serviranno maggiore prudenza e scelte più misurate.

Gemelli Annata considerata interessante e senza pianeti dichiaratamente contrari. Dal 14 febbraio Saturno smette di fare da freno e apre spazi per farsi notare. Maggio diventa un mese centrale, con Venere nel segno che accende relazioni e intrecci, e con Mercurio che rende lo stesso periodo utile anche per il lavoro. Le occasioni migliori si concentrano tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate: attenzione a non disperdersi in troppe direzioni, perché il rischio è iniziare molto e chiudere poco.

Cancro Nella prima parte del 2026 Giove continua il transito nel segno e mantiene attive le chance sul lavoro, anche come sviluppo di opportunità già affacciate nell’autunno precedente. In parallelo, Saturno tende a rallentare: ciò che si firma o si avvia richiede tempi di gestione più lunghi, senza risultati immediati. Sul versante affettivo, Venere tra maggio e giugno rende quel tratto dell’anno più magnetico; inoltre Mercurio a giugno e luglio favorisce accordi, contratti e trattative.

Leone Il 2026 viene descritto come un anno di peso, tra i più fortunati per il segno, con un’unica ombra iniziale tra gennaio e febbraio. Da marzo si vede un recupero anche sul lavoro e già da febbraio Saturno migliora l’aspetto. Da luglio arriva Giove nel segno, con Saturno in trigono: l’estate si prospetta particolarmente potente, adatta a ricevere proposte, conferme e a fare passi importanti nei progetti di coppia, dalla convivenza al matrimonio, fino a nuove storie.

Vergine Dopo mesi vissuti con una sensazione di instabilità, il 2026 aiuta a costruire certezze più solide grazie a un quadro generale migliore. L’anno resta interessante, ma febbraio può portare un calo o una fase meno brillante sul lavoro; nel resto dei mesi, invece, tornano possibilità concrete per rimettersi in gioco. Serve recuperare fiducia e centratura emotiva: luglio è segnalato come favorevole con Venere nel segno, mentre agosto risulta positivo per affari e questioni pratiche.

Bilancia Periodo recente faticoso e carico di pesantezza, con una prima parte del 2026 ancora condizionata da un Giove agitato. Tra gennaio e aprile l’obiettivo principale è ritrovare equilibrio, soprattutto in famiglia e nelle relazioni più strette. I progetti possono prendere forma meglio dalla tarda primavera, mentre da luglio, con Giove più favorevole, si riparte con slancio: il mese indicato come migliore è proprio luglio.

Scorpione Giove è indicato come particolarmente valido e l’anno parte bene, con occasioni utili già nei primi mesi. La strategia suggerita è puntare sulla prima parte del 2026, con un’attenzione speciale a gennaio e marzo, dando spazio ai progetti più ambiziosi. Dall’estate il quadro tende a diventare più piatto: meglio muoversi tra gennaio e maggio e, se possibile, chiudere entro luglio rinnovi di contratto o scelte rilevanti sul piano sentimentale. Nella seconda metà dell’anno Giove perde spinta, ma tra settembre e novembre Venere e Mercurio riaprono margini per concludere affari.

Sagittario Il 2026 viene letto come un anno in cui diventa essenziale fare ciò che si desidera davvero, con una maggiore voglia di investire sul futuro e poca tolleranza verso ostacoli e intralci. Primavera ed estate mostrano un cielo considerato molto buono. Luglio, agosto e settembre sono mesi di forza, utili per scelte importanti: un matrimonio, una convivenza o anche un trasferimento. È un periodo che spinge a viaggiare e a creare contatti fuori dal proprio ambiente abituale.

Capricorno Annata definita importante, ma con tensioni nei primi mesi legate a Giove e Saturno. Cresce l’insofferenza verso chi non è “sintonizzato” sugli stessi obiettivi, con la tendenza ad affrontare i problemi in autonomia e a tagliare ciò che consuma energie. In primavera può comparire un avversario sul lavoro, ma l’impostazione del segno porta a reggere la sfida con metodo ed esperienza. I primi quindici giorni di gennaio sono segnalati come risolutivi; per i sentimenti i mesi migliori sono giugno, luglio e agosto, e agosto è favorevole anche sul fronte professionale, in un contesto comunque impegnativo ma orientato al successo.

Acquario Il 2026 conta passaggi utili, ma anche chiarimenti in amore. Gennaio è favorito nei sentimenti perché Venere è nel segno, mentre la monotonia resta il principale nemico: se il bisogno di cambiamento non viene compreso dal partner, ad aprile possono nascere problemi e chi non si sente considerato tende a mettere i punti fermi. Nella seconda parte dell’anno Giove va in opposizione e porta una quota di instabilità sul lavoro, richiedendo adattamento e scelte più flessibili.

Pesci Tra gennaio e aprile Giove è in ottimo aspetto e rende quel periodo ricco di intuizioni, con marzo ancora più marcato grazie a Venere nel segno. La primavera risulta la fase più fortunata, ma anche l’estate mantiene un ruolo significativo. Le opportunità migliori restano concentrate nella prima parte dell’anno, con Giove in trigono. Sul piano personale viene suggerito di nutrire la dimensione interiore con letture e musica e di non cedere all’insoddisfazione; a maggio e luglio, invece, può emergere un po’ di tensione.