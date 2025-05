Internazionali d'Italia: pericolo Ruud ai quarti per Sinner, possibile derby all'esordio

Home / Social News / Internazionali d'Italia: pericolo Ruud ai quarti per Sinner, possibile derby all'esordio

Sorteggiato il tabellone principale degli Internazionali d’Italia al via il 7 maggio, con Jannik Sinner pronto a tornare in campo dopo tre mesi di stop. Il numero uno del mondo, rientrato dopo la squalifica per il caso Clostebol, inizierà il torneo dal secondo turno, affrontando il vincente tra Mariano Navone e Federico Cinà. Il percorso dell'azzurro a Roma potrebbe portarlo ai quarti di finale contro il norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking e fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid, dove ha superato Jack Draper in finale.

Un’eventuale semifinale vedrebbe Sinner sfidare uno tra Alex De Minaur e Taylor Fritz. Sul lato opposto del tabellone, Lorenzo Musetti, appena entrato nella top ten, potrebbe affrontare ai quarti il numero 2 al mondo Alexander Zverev. Possibile anche una sfida tra Carlos Alcaraz e Jack Draper, con lo spagnolo che potrebbe incrociare Sinner solo in finale.

Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia: tabellone, conferenza e primo allenamento

Jannik Sinner è pronto a riaccendere l’entusiasmo del Foro Italico. Dopo la fine della squalifica per il caso Clostebol, terminata ufficialmente il 4 maggio, il numero uno del mondo inizierà la sua avventura agli Internazionali d’Italia 2025 domani, lunedì 5 maggio.

Sinner si confessa al Tg1: salta Vespa, De Martino posticipato alle 20.50

Jannik Sinner sarà protagonista questa sera, martedì 29 aprile, su Rai1 alle ore 20.30 con un'intervista esclusiva condotta dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci.

Jannik Sinner ritrova l'amore dopo Kalinskaya: chi è Lara Leito, la nuova fidanzata

Dopo la fine della storia con Anna Kalinskaya, Jannik Sinner sembra aver ritrovato l'amore. Le foto pubblicate da "Chi" mostrano il tennista insieme a una nuova compagna: la modella russa Lara Leito, 31 anni.