Oscar Piastri trionfa al GP di Miami: doppietta McLaren, disastro Ferrari

Oscar Piastri conquista il Gran Premio di Miami, sesta tappa del Mondiale di Formula 1, firmando la quarta vittoria stagionale e la sesta in carriera. Il pilota australiano domina la gara davanti al compagno di squadra Lando Norris, portando a casa una straordinaria doppietta per la McLaren. Sul terzo gradino del podio sale la Mercedes di George Russell, autore di un sorpasso decisivo su Max Verstappen, in difficoltà con il passo gara.

Scattato dalla pole, Verstappen viene subito tallonato da Piastri, che lo supera al 14° giro con una manovra decisa. Cinque tornate più tardi anche Norris scavalca l'olandese, assicurando il secondo posto e blindando un risultato perfetto per Woking. Entrambi i piloti McLaren gestiscono senza problemi l’unico pit-stop previsto, mantenendo ampio margine fino al traguardo.

Weekend da dimenticare per la Ferrari, lontanissima dal podio. Charles Leclerc chiude al settimo posto dopo aver superato Lewis Hamilton a quattro giri dalla fine. L’inglese, ottavo, ironizza via radio dopo essere stato invitato a lasciare spazio al compagno Carlos Sainz: “Volete che faccia passare anche lui?”. Una battuta amara che sintetizza la giornata opaca per il team di Maranello, sempre più in affanno nel confronto con i rivali.

