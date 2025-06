GP Spagna F1: trionfa Piastri, doppietta McLaren e Leclerc sul podio

Oscar Piastri trionfa al Gran Premio di Spagna, regalando a McLaren una storica doppietta insieme a Lando Norris. In un weekend da incorniciare, Charles Leclerc conquista il terzo posto, dimostrando che la Ferrari può ancora sorprendere. Scopri tutti i dettagli di questa emozionante gara di Formula 1!

Oscar Piastri conquista il Gran Premio di Spagna di Formula 1, firmando una prestazione impeccabile e guidando la McLaren verso una storica doppietta. Alle sue spalle si piazza il compagno di squadra Lando Norris, completando un weekend perfetto per il team inglese.

Terzo gradino del podio, a sorpresa, per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari approfitta di una gara difficile per Max Verstappen, penalizzato di 10 secondi per un contatto con George Russell e autore di una strategia poco efficace. L’olandese della Red Bull, pur concludendo in quarta posizione, scivola decimo in classifica finale, perdendo 24 punti preziosi rispetto a Piastri.

Settima posizione per l’altro ferrarista Lewis Hamilton, autore di una gara regolare ma senza acuti. Da segnalare che il risultato finale di Leclerc è al momento sotto investigazione, in attesa della conferma ufficiale da parte della direzione gara.