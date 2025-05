Trump versione Star Wars: la nuova immagine della Casa Bianca per il 4 maggio

La Casa Bianca ha lanciato una nuova immagine del presidente Donald Trump, realizzata con intelligenza artificiale, in occasione dello Star Wars Day. Dopo la foto di Trump ritratto come Papa, a pochi giorni dall'inizio del Conclave, il 4 maggio viene celebrato con una versione di Trump in stile Guerre Stellari. Nella nuova immagine, il presidente è ritratto con muscoli decisamente esagerati, brandendo una spada laser, con le bandiere degli Stati Uniti e due aquile calve alle sue spalle.

Il messaggio che accompagna l'immagine fa riferimento agli avversari politici: "Buon 4 maggio a tutti, compresi i pazzi della sinistra radicale che stanno lottando con tutte le loro forze per riportare nella nostra galassia assassini, signori della droga, detenuti pericolosi e i ben noti membri della gang MS-13. Non siete l'Alleanza Ribelle, siete l'Impero".

