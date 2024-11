Nuova trilogia di Star Wars: Simon Kinberg alla guida del futuro della saga

Lucasfilm ha annunciato una nuova trilogia di "Star Wars" affidata a Simon Kinberg, noto sceneggiatore e produttore statunitense. Questa serie cinematografica introdurrà una trama originale, distaccandosi dalla saga degli Skywalker, protagonisti dei precedenti episodi ideati da George Lucas e dei successivi realizzati dalla Disney dopo l'acquisizione di Lucasfilm. L'obiettivo è sviluppare nuovi personaggi e narrazioni, pur non escludendo possibili apparizioni di figure già conosciute. Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, produrrà la trilogia insieme a Kinberg.

Simon Kinberg, 51 anni, nato a Londra e cresciuto negli Stati Uniti, ha già contribuito significativamente all'universo di "Star Wars". È stato co-creatore della serie animata "Star Wars: Rebels" insieme a Dave Filoni e Carrie Beck, nominata agli Emmy e trasmessa per quattro stagioni dal 2014 al 2018. Inoltre, ha collaborato al rilancio del franchise dopo l'acquisizione da parte di Disney, fungendo da consulente per il film "Il risveglio della Forza" del 2015.

Oltre al suo impegno in "Star Wars", Kinberg è attivo nel genere fantascientifico. Sta collaborando con Paramount allo sviluppo del franchise cinematografico "Star Trek" e parteciperà alla produzione dell'adattamento di Edgar Wright del racconto "L'uomo in fuga" di Stephen King. In passato, ha lavorato ai film della Fox sugli "X-Men" in vari ruoli creativi e come produttore di "Logan" e dei primi due film di "Deadpool".

Questo annuncio segna una nuova direzione per Lucasfilm, che negli ultimi anni ha tentato di delineare il futuro del franchise senza successo. Precedentemente, la presidente Kathleen Kennedy aveva coinvolto il regista Rian Johnson, autore di "Gli ultimi Jedi", per sviluppare una trilogia, e i creatori di "Game of Thrones", David Benioff e D.B. Weiss, per altri progetti, nessuno dei quali è stato portato a termine. Ora, la responsabilità di guidare il futuro cinematografico di "Star Wars" è nelle mani di Simon Kinberg.