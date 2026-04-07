Lady Gaga annulla il concerto in Quebec per infezione respiratoria

Lady Gaga cancella il concerto in Quebec per una grave infezione respiratoria, dopo giorni di tentativi di recupero. La cantante ha spiegato ai fan di non riuscire a garantire uno spettacolo adeguato.

Lady Gaga ha deciso di fermarsi e cancellare l’esibizione prevista al Bell Centre di Quebec a causa di una grave infezione respiratoria. La cantante ha comunicato la notizia ai fan il 6 aprile 2026 attraverso i social, spiegando che le sue condizioni sono peggiorate nonostante il riposo.

Negli ultimi giorni l’artista ha provato a recuperare le forze, ma il quadro clinico non è migliorato. Il parere dei medici è stato decisivo nella scelta di non salire sul palco. Gaga ha ammesso di non essere in grado di offrire uno spettacolo all’altezza delle aspettative del pubblico.

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Nel messaggio rivolto ai fan, la popstar ha espresso il proprio rammarico per l’annullamento, spiegando di essere profondamente dispiaciuta per chi aveva già programmato di partecipare alla serata. La decisione è arrivata poco prima dell’evento, lasciando in sospeso la possibilità di un eventuale recupero della data.

Al momento non ci sono conferme su una nuova programmazione del concerto canadese. Il resto del Mayhem Ball Tour non ha subito modifiche, con le prossime tappe previste a Saint Paul, in Minnesota, e la chiusura fissata per il 13 aprile al Madison Square Garden di New York.