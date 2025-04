Star Wars Day - Funko per festeggia le celebrazioni del 4 maggio

Il 4 maggio è molto più di una semplice data sul calendario: è un’occasione speciale, in cui milioni di fan in tutto il mondo celebrano lo Star Wars Day, ricorrenza annuale volta a omaggiare una delle saghe più importanti del cinema e, in generale, della cultura pop.

Funko si unisce alle celebrazioni, mettendo a disposizione degli appassionati i suoi prodotti iconici, per celebrare il fandom attorno a questo mondo stellare e abbracciare il potere della Forza. Dai Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo, raffiguranti i personaggi più amati in formato micro, fino alla moda da indossare con Loungefly, il brand premium di Funko specializzato nel dare vita al proprio fandom attraverso abbigliamento e accessori, c’è un prodotto adatto a ogni fedelissimo dell’universo creato da George Lucas.

E quindi non resta altro che andare su funkoeurope.com e… “May the Fourth be with you”!

COMICON - Funko celebra la cultura pop con i suoi prodotti esclusivi

Funko si prepara a conquistare Napoli con tanti nuovi Pop! dedicati ai personaggi più amati dell’immaginario collettivo La 25^ edizione di Napoli Comicon è alle porte.

STAR WARS: ANDOR - i prodotti Funko per la seconda stagione

Il 23 aprile 2025 è una data da segnare in calendario per tutti gli amanti di Star Wars.Dopo il successo della prima stagione, arrivano in Italia su Disney+ le nuove puntate di Andor, la serie tv che segue le vicende dell’eroe dell'Alleanza Ribelle Cassian Andor.

Biancaneve - arrivano i Funko

Specchio, servo delle mie brame: qual è il Funko Pop! più bello del reame?”Il 20 marzo arriverà nei cinema italiani Biancaneve, remake live action del classico Disney Biancaneve e i sette nani (1937), ispirato dall'omonima fiaba dei fratelli Grimm.