Milano, donna uccisa a coltellate a Settala: arrestato il marito, la figlia di 10 anni chiama i soccorsi

Femminicidio nella serata di sabato a Settala, in provincia di Milano, dove una donna di 43 anni, di origine marocchina, è stata uccisa a coltellate dal marito, connazionale 50enne. Il delitto è avvenuto nell’appartamento della famiglia, in via Cerca, sotto gli occhi della loro figlia di 10 anni, unica testimone, che ha avuto la prontezza di chiamare il 118 per chiedere aiuto.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo è stato visto uscire dal palazzo insieme alla bambina. Secondo i militari, il 50enne era in evidente stato di alterazione. Dopo aver messo al sicuro la minore, gli agenti sono entrati nell’abitazione al terzo piano, dove hanno trovato il corpo senza vita della donna, colpita con più fendenti.

Il marito è stato subito arrestato con l'accusa di omicidio aggravato e condotto nel carcere di San Vittore. La bambina, rimasta illesa, è stata affidata temporaneamente a un familiare. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e al nucleo investigativo del comando provinciale di Milano.

