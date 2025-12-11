Mediaset rivede i piani: Grande Fratello verso il rinnovo, stop primaverile per L'Isola dei Famosi

Novità in arrivo per le prossime edizioni del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi. A confermarle è Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe-Media for Europe, durante l’incontro natalizio con la stampa negli studi di Cologno Monzese.

Le valutazioni su Grande Fratello

Berlusconi ha spiegato che la decisione sulla messa in onda del Grande Fratello in primavera sarà presa «entro la prossima settimana». Una riflessione legata alla necessità di «dare al programma il tempo di riposare», perché – ha sottolineato – «è una macchina che si deve rinnovare e per farlo serve tenere viva la fiamma».

L’ad ha ricordato che interrompere un progetto televisivo comporta sempre un rischio: «Quando un format viene messo da parte è difficile riaccenderlo». Allo stesso tempo, ha aggiunto, un titolo capace di garantire molte serate e risultati stabili resta prezioso per una tv commerciale come Canale 5. La decisione finale arriverà entro dieci giorni.

Nessun ritorno primaverile per L’Isola dei Famosi

Diverse le prospettive per L’Isola dei Famosi. «A oggi non è previsto il ritorno in primavera», ha dichiarato Berlusconi, spiegando che il rinvio è dovuto ai tempi delle valutazioni sul Grande Fratello e alla necessità di rinnovare la formula del reality. L’Isola dovrebbe quindi slittare al prossimo autunno, o alla primavera successiva nel caso di un ulteriore allungamento del Grande Fratello.

Berlusconi ha inoltre confermato che si attendono le nuove proposte di Banijay Endemol per l’evoluzione del Grande Fratello. «Va profondamente evoluto. Non dico “no” alla prossima edizione, ma bisogna fare di più», ha puntualizzato, indicando che la valutazione definitiva arriverà entro la settimana successiva.