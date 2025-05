Verstappen in pole nel GP di Miami, Ferrari fuori dalla top 5

Home / Social News / Verstappen in pole nel GP di Miami, Ferrari fuori dalla top 5

Max Verstappen conquista la pole position nel GP di Miami con un tempo di 1'26"204, firmando la sua terza partenza al palo del 2025 e la 43ª in carriera. L’olandese della Red Bull scatterà dalla prima fila accanto a Lando Norris, secondo con la sua McLaren. Ottima qualifica per Andrea Kimi Antonelli, terzo con la Mercedes, che apre la seconda fila affiancato da Oscar Piastri, quarto con l'altra McLaren. Male la Ferrari: Charles Leclerc è solo ottavo e partirà in quarta fila, mentre Carlos Sainz resta fuori dalla top 10. Giornata difficile anche per Lewis Hamilton, eliminato nel Q2 e costretto a partire dalla 12ª posizione. Il risultato delle qualifiche del 3 maggio conferma il momento complesso per la scuderia di Maranello.

Video Leclerc fuori dalla Sprint del GP di Miami: incidente sul bagnato, Ferrari danneggiata

Charles Leclerc è stato protagonista di un incidente prima della Sprint Race del GP di Miami, disputata su pista bagnata dopo un forte acquazzone.

Formula 1 GP Miami: orari tv e streaming delle qualifiche di oggi sabato 3 maggio

Formula 1 torna protagonista oggi, sabato 3 maggio, con le qualifiche del GP di Miami, sul circuito cittadino della Florida.

Formula 1 Sprint GP Miami oggi alle 18: dove vederla in diretta tv e streaming

Formula 1 protagonista oggi, sabato 3 maggio, con la gara Sprint del Gran Premio di Miami, in programma alle ore 18 sul circuito cittadino della Florida.