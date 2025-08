Leclerc in pole nel GP d'Ungheria: Ferrari davanti alle McLaren, Verstappen solo ottavo

conquista ladele scatterà davanti a tutti nella gara di domenica 3 agosto sul circuito dell'. Il pilota dellaha firmato uno straordinario 1:15.372, mettendosi per la prima volta in questa stagione alle spalle entrambe le

Alle spalle del monegasco partiranno Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente secondo e terzo. In quarta posizione c'è George Russell con la Mercedes, mentre in quinta e sesta posizione troviamo le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.

Grande sorpresa in settima posizione con Gabriel Bortoleto su Sauber. Solo ottavo il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull, lontano dai tempi dei migliori e in difficoltà sull’asfalto ungherese. In nona e decima posizione le due VCARB di Liam Lawson e Isack Hadjar.

Undicesimo tempo per Oliver Bearman con la Haas, mentre è solo dodicesimo Lewis Hamilton, eliminato nel Q2 in un sabato da dimenticare per il sette volte campione del mondo.

Più indietro Carlos Sainz su Williams (13°), Franco Colapinto su Alpine (14°) e Kimi Antonelli su Mercedes (15°). Sedicesima posizione per Yuki Tsunoda, seguito da Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg e Alexander Albon, che chiude la griglia.

Griglia di partenza GP Ungheria:

1) Charles Leclerc (Ferrari)

2) Oscar Piastri (McLaren)

3) Lando Norris (McLaren)

4) George Russell (Mercedes)

5) Fernando Alonso (Aston Martin)

6) Lance Stroll (Aston Martin)

7) Gabriel Bortoleto (Sauber)

8) Max Verstappen (Red Bull)

9) Liam Lawson (VCARB)

10) Isack Hadjar (VCARB)

11) Oliver Bearman (Haas)

12) Lewis Hamilton (Ferrari)

13) Carlos Sainz (Williams)

14) Franco Colapinto (Alpine)

15) Kimi Antonelli (Mercedes)

16) Yuki Tsunoda (Red Bull)

17) Pierre Gasly (Alpine)

18) Esteban Ocon (Haas)

19) Nico Hulkenberg (Sauber)

20) Alexander Albon (Williams)