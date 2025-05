Video Leclerc fuori dalla Sprint del GP di Miami: incidente sul bagnato, Ferrari danneggiata

Charles Leclerc è stato protagonista di un incidente prima della Sprint Race del GP di Miami, disputata su pista bagnata dopo un forte acquazzone. Il pilota monegasco ha perso il controllo della sua Ferrari durante il giro di lancio, andando a sbattere violentemente contro il muretto. L’impatto ha provocato danni significativi alla monoposto, costringendo il team a rinunciare alla partecipazione alla gara breve odierna. I meccanici della Scuderia Ferrari sono ora al lavoro per cercare di ripristinare l’auto in vista delle qualifiche ufficiali del pomeriggio. QUI IL VIDEO

