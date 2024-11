Doppietta McLaren nella Sprint del GP Brasile, Ferrari fuori dal podio

La McLaren ha dominato la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, con Lando Norris che ha tagliato per primo il traguardo, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri. Il circuito di Interlagos ha visto la scuderia britannica ottenere una doppietta, con Max Verstappen della Red Bull a completare il podio.

Norris, partito dalla seconda posizione, ha superato Piastri a due giri dalla fine, dopo che l'australiano aveva mantenuto la testa per gran parte della gara. Verstappen, partito terzo, ha lottato con Charles Leclerc della Ferrari per la terza posizione, riuscendo a prevalere al 18° giro. Tuttavia, l'olandese è sotto investigazione per una presunta infrazione durante il regime di Virtual Safety Car, che potrebbe comportare una penalità di cinque secondi e retrocederlo al quarto posto.

Le Ferrari hanno concluso la Sprint Race con Leclerc in quarta posizione e Carlos Sainz in quinta. George Russell della Mercedes ha ottenuto il sesto posto, seguito da Pierre Gasly dell'Alpine e Sergio Perez della Red Bull, che ha chiuso in ottava posizione, conquistando l'ultimo punto disponibile.

La gara è stata caratterizzata da un periodo di Virtual Safety Car nelle fasi finali, causato dall'arresto in pista della Haas di Nico Hulkenberg. Questo ha aggiunto tensione negli ultimi giri, ma Norris è riuscito a mantenere il vantaggio su Piastri, con Verstappen che ha completato il podio.

Con questo risultato, Norris riduce il distacco da Verstappen nella classifica del mondiale piloti, portandosi a 45 punti dall'olandese. La McLaren consolida la sua posizione nel campionato costruttori, rafforzando la lotta per il secondo posto con la Ferrari.